Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor.

Yerelde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına destek olmak amacıyla Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) belgesine imza atan Çiğli Belediyesinde Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları başladı. İlk olarak Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından belediye bürokratlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde Çiğli’de kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Daha önce Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından düzenlenen Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı belgesine imza atan Çiğli Belediyesinde, kent hizmetlerinin eşitliğe duyarlı yapılabilmesi için Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları başladı. CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal ve Eğitim Koordinatörü Sunay Demircan, belediye bünyesindeki bürokrat ve personellere eğitim verdi.

"Yerelden öncü olmak istiyoruz”

Eşit kent, eşit toplum ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin hazırladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı belgesine imza atmıştık. Şimdi de imzaladığımız protokol doğrultusunda hayatın her alanındaki eşitsizliklerin giderilebilmesi için çalışacağız. Kadın-erkek eşitliği çalışmalarına yerelden öncü olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.