Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Açılış coşkusu özgün müziğin sevilen isimlerinden Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin konseriyle zirve yaptı.

Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Açılış coşkusu özgün müziğin sevilen isimlerinden Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin konseriyle zirve yaptı.

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde gerçekleştirilen sportif atılımla binlerce gence dilediği branşta spor yapma imkanı sunan Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda yaptığı yenileme çalışmaları sonucunda yüzme havuzu, bilardo salonu, tenis kortları ve sportif aktivite alanını bünyesinde bulunduran Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

Öztunç: “Utku Başkanımız çok güzel işlere imza atıyor”

Çiğli’de Başkan Utku Gümrükçü’nün başarılı işlere imza attığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Yüzme havuzu ve sportif aktivite alanlarını bünyesinde bulunduran çok güzel bir tesis olmuş. Utku Gümrükçü Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzmir belediye başkanlarımızın tamamı gibi Utku Başkanımız da Çiğlililer için birbirinden değerli projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu anlamlı günde Çiğli’de ve Çiğlililerle olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Gümrükçü: “Futbol, basketbol ve voleybol sahaları da kazandıracağız”

Açılışta konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göreve geldiğimizde Çiğli’yi sporun merkezi yapacağımızın sözünü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Görevi devralırken spor kulübümüzün 400 öğrencisi vardı. Şuan çeşitli branşlarda 3 bin 700 öğrencimiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlar başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize 14 ayrı branşta spor yapma imkanı sunacağız. Açılışını yaptığımız tesisimizin hemen yakınında bir parkımız daha var. Kısa süre içerisinde oraya da basketbol, voleybol ve futbol sahaları kazandıracağız” diye konuştu.

Akkuş: “Utku Başkanıma teşekkür ederim”

Mahallelerine böyle bir kompleksin kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Çağdaş Mahallesi Muhtarı Hasan Akkuş, “Bu güzel tesisin açılışında olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına Utku Gümrükçü Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tesisin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaplan: “Kentimiz için hayırlı olsun”

Açılış töreninde konuşan Egekent Mahalle Muhtarı Müge Kaplan, “Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde çocuklarımıza ve gençlerimize; yüzme, tenis, bilardo gibi birçok alanında eğitim verilecek. Kadınlara yönelik sportif aktiviteler düzenlenecek. Hem mahalleme hem de Çiğlililere hayırlı uğurlu olsun” diye sözlerine yer verdi.

Öztunç ve Yücel bilardo maçı yaptı

Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel bilardo maçı yaptı. Keyifli anlara sahne olan mücadeleyi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç kazandı.

Devasa Atatürk heykeli

Kompleksin yanı sıra Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’na konumlandırılmak üzere yapılan devasa Atatürk heykelinin açılışı da coşkuyla gerçekleştirildi.

Metin-Kemal Kahraman sahne aldı

Açılışın ardından Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Amfi Tiyatroda sahne alan özgün müziğin değerli isimlerinden Metin-Kemal Kahraman kardeşler sevilen ezgilerini Çiğlili müzikseverler için seslendirdi. Konser alanını hınca hınç alanı dolduran Çiğlililer keyifli bir akşam yaşadı.

“Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’na Atatürk heykeli yakışır”

Konsere katılan vatandaşları selamlayan Başkan Gümrükçü, “Çiğlimize oldukça kullanışlı bir yüzme havuzu ve spor kompleksi kazandırdık. Bu tesiste çocuklar, gençler ve kadınlar 14 branşta spor yapılabilecek. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda bir savaş uçağımız vardı. Onu buradan aldık yakında açacağımız Uzay ve Havacılık Müzemize götürdük. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’na yakışacak en güzel yapının Atatürk heykeli olacağını düşünerek cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini koyduk. Açılışta bizleri yalnız bırakmayan Çiğlili hemşehrilerimizle birlikte Anadolu’nun çeşitli dillerinden acıklı ama isyanı ve direnişi anlatan müzikleri Metin ve Kemal Kardeşler ile birlikte söyledik” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, YDK Üyesi Ebru Okay, İl Başkan Yardımcıları, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.