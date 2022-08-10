Çiğli Belediyesi, toplum sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan metruk yapıların yıkımı için harekete geçti. Mülk sahiplerine ilk tebligat yapıldı.

Çiğli Belediyesi, toplum sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan metruk yapıların yıkımı için harekete geçti. Mülk sahiplerine ilk tebligat yapıldı.

Çiğli Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesine göre valilikçe genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen yapıların yıkımı için ilçe genelinde geniş çerçevesinde bir çalışma başlattı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde yeni kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adreslerde incelemelerde bulunup gerekli raporları hazırladı. Düzenlenen raporlar doğrultusunda risk derecesine göre mülk sahiplerine tebligatta bulunuldu. Tebligat yapılan mülk sahiplerinin, 30 gün içerisinde yıkım işlemini başlatmaması durumunda yıkım çalışmaları Çiğli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yapı sahiplerine İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereğince para cezası uygulanacak.

Başkan Gümrükçü: “Müsamaha göstermeyeceğiz”

Metruk yapıların toplum sağlığı ve huzuru açısından risk teşkil ettiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğlili hemşehrilerimizin ve ilçemizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir Valiliği ve emniyet yetkilileriyle birlikte riskli olduğunu tespit ettiğimiz adreslerde İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerde bulundu. Raporlar hazırladı. Bu raporlar doğrultusunda mülk sahipleriyle irtibata geçtik, resmi uyarıları yaptık. Bu adreslerde herhangi bir yıkım veya adlı olay dolayısıyla yaşanacak olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla sürecin takipçisi olacağız. Her dosyayı tehlikeli durumun ortadan kalktığına emin olduktan sonra düzenleyeceğimiz son durum tespit tutanağı ile kapatacağız” ifadelerini kullandı.