Çiğli Belediyesi, muhtemel doğal afetlerde ilk müdahale hızını artırmak ve can kaybının en aza indirmek amacıyla 2021 yılında kurduğu Mahalle Arama Kurtarma Ekibini (MAK) büyütüyor.

Çiğli Belediyesi, muhtemel doğal afetlerde ilk müdahale hızını artırmak ve can kaybının en aza indirmek amacıyla 2021 yılında kurduğu Mahalle Arama Kurtarma Ekibini (MAK) büyütüyor.

Çiğli Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar üzerine 2021 yılında ÇAK bünyesinde kurduğu, 150 kişiden oluşan Mahalle Arama Kurtarma ekibini büyütmek için çalışmalarını hızlandırdı. Başvuruda bulunanların ilk etapta temel afet bilinci ve ilk yardım eğitimine tabi tutulacağı, ilk aşamayı başarıyla tamamlayanlara talep etmeleri durumunda itfaiye ve AFAD ile birlikte arama kurtarma eğitimi verileceği bildirildi.

Başkan Gümrükçü: “Daha güvenli Çiğli için ekiplerimizi genişletiyoruz”

Çiğli Belediyesinin depremle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma sebep olan depremler, önlem alınmadığında ne gibi sonuçlar doğuracağını hepimize çok acı bir şekilde gösterdi. Çiğli Belediyesi olarak, bir yandan kaybettiğimiz canlarımızın yasını tutarken, bir yandan da deprem bölgesinde bulunduğumuz gerçeğini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2021 yılında kurduğumuz Mahalle Arama Kurtarma ekibimizi büyütmek için yeniden çalışma başlattık. Gönüllü tüm vatandaşlarımızı ekibimize katılmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.