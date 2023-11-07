Adana’nın Kozan ilçesinde 14 öğrencinin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu olayla ilgili, öğrencilerin gün içinde tükettiği çiğ köfte analizlerinin temiz çıktığı belirtildi.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 27 Ekim’de 14 öğrencinin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine öğrencilerin içtiği ayran ve yediği çiğ köfteden numune alındı. Alınan numune sonuçlarında ayran ve çiğ köftenin temiz çıktığı öğrenildi.

İş yeri sahibi Emrah Akıllıoğlu ürünlerin günlük taze olarak hazırlandığını, aynı gün yaklaşık 300 kişilik çiğköfte üretimi yapılıp satıldığını belirterek, rahatsızlığın çiğköfteden olmadığının belgelerle kanıtlanmış olduğunu söyledi.