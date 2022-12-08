Konserin ikinci bölümünde TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın, hazırladığı birbirinden seçkin eserlerle kulakların pasını sildi. Gecenin sonunda Sanatçı Çiğdem Yarkın ve Şef Fahri Dibekoğlu’na çiçeklerini; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı İlker Cansevdi takdim etti.

Sunuculuğunu Özlem Adım’ın yaptığı gecede, Türk Sanat Müziği Bölümü İcra Heyeti’ni şef Fahri Dibekoğlu yönetti. Konserin birinci bölümünde Kürdîlihicazkâr makamında eserler seslendirildi. Solistler Noyan Bükülen, Serkan Gençer, Ayşegül Yüzgeç, Ümit Tok, Oğuz İmrak ve Sibel Uzer, aynı makamda icra ettikleri eserlerle izleyenlerden tam not aldı.

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