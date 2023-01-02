Eskişehir’de, baharı müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçeğini kış ortasında görenler olayı şaşkınlıkla karşılandı.

Eskişehir’de, baharı müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçeğini kış ortasında görenler olayı şaşkınlıkla karşılandı.

Seyitgazi ilçesinin Kümbet köyü Sorkun yaylasında açan çiğdem çiçeği görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 1100 rakımlı Sorkun Yaylası’nda yetişen çiğdem, normal şartlarda baharı müjdeleyen çiçek olarak anılıyor. Ocak ayına girilmesine rağmen sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile birlikte yalancı bahara kanan çiçek, kışın açarak yaylada bulunan vatandaşları şaşkına uğrattı. Çiçeği görür görmez fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesabında paylaşan bir vatandaş, genellikle mart ve nisan aylarında açması beklenen çiçeğin erkenden görülmesini ilginç olarak nitelendirdi.