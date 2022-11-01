Denizli’de 13 bin 410 yetiştiricinin hesabına 24 milyon 152 bin 88 TL çiğ süt desteleme ödemesi yatırılmaya başladı.

Denizli’de 13 bin 410 yetiştiricinin hesabına 24 milyon 152 bin 88 TL çiğ süt desteleme ödemesi yatırılmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medyadan çiğ süt ödemelerinin 50 kuruş olacağı duyurusunun ardından Denizli’de ödemeler aktarılmaya başladı. Çitçiye destek olma ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla arttırılan desteklerden Denizli’deki 13 bin 510 yetiştirici yaralanacak. Toplamda 24 milyon 152 bin 88 TL’lik ödemelerin gerçekleştirileceği çiftçiler, durumdan oldukça memnun kaldıklarını söyledi.