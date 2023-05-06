Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST yarışmalarına ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi’ kategorisinde katılan Muşlu öğrenciler, ‘Akıllı Yelek’ projesi ile Türkiye birincisi oldular.

Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi’ kategorisinde katıldıkları TEKNOFEST yarışmasında Türkiye birincisi oldu. 2020 yılında Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinin öğretmenleri tarafından sınıfta anlatılmasından etkilenen 6. sınıf öğrencileri Betül Yıldırım (12) ve Nudem Taşkesen (12), çığlara karşı bir proje hazırlamaya karar verdi. Türkçe Öğretmeni Ferhan Ulu danışmanlığında hazırladıkları “Akıllı Yelek” projesiyle TEKNOFEST yarışmalarında Türkiye birincisi olan öğrenciler, ödüllerini Türkiye’de son yıllarda savunma sanayii alanında birçok başarıya imza atan Selçuk Bayraktar’dan aldılar.

“Çığ felaketinden etkilendik”

36 bini aşkın projenin katılım sağladığı ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi’ kategorisinde birincisi olduklarını belirten Betül Yıldırım isimli öğrenci, projenin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlattı:

“Van’ın Bahçesaray yolunda 2020 yılında bir çığ faciası gerçekleşti. Hocamız bu çığ faciasından bizlere bahsetti. Biz de bundan etkilenerek arama kurtarma faaliyeti yürütenler için bir yelek üretmeye karar verdik. Deprem faciası yaşandıktan sonra biz bu yeleğimizi depreme yönelik değiştirdik ve eklemelerde bulunduk. Bu yaptığımız proje ile İstanbul’da 6’ncısı düzenlenen TEKNOFEST’e katıldık ve birinci olduk. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz. Bu projeyi ayrıca yaşadığımız şehre getirdiğimiz için çok gururluyuz” dedi.

“Ödülümüzü Selçuk Bayraktar’ın elinden aldık”

Projenin AFAD çalışanlarının saha tecrübeleri ve konu araştırmaları üzerine inşa edildiğini anlatan Nudem Taşkesen ise, “Çalışma durumunu gösteren Akıllı Yelek projemiz, AFAD çalışanlarının saha tecrübeleri ve konu araştırmalarımız üzerine inşa edilmiştir. Afet ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerinin kabiliyetlerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayıp, onların güvenliğini de arttıracak bir projedir. Projemizle Türkiye birincisi olduk ve ödülümüzü Selçuk Bayraktar’ın elinden aldık. Bu projeler gibi birçok proje yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz böyle projelere destek vermekten hiç pişman olmadık”

Projelere destek verdiklerini söyleyen Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veli Elitaş, “Öğretmen ve öğrencilerimiz, 5 aylık bir süreçte afetlerde kullanabilmek üzere akıllı yelek ürettiler. Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerimiz ciddi fedakarlıklar gösterdi. Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç her gün çalıştılar. Bazı akşamlar geç uyudular, bazen sabah erken saatlerde kalktılar. Ama nihayetinde bugüne kadar ilimize gelmeyen bir başarıyla geldiler. Hem okulumuzun, hem ilimizin gurur kaynağı oldular. Biz böyle projelere destek vermekten hiç pişman olmadık. Bundan sonra da inşallah çok daha güzel neticelerle ilimize katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.