Van’da çığ düşmesi neticesinde şehit düşen Ufuk Deniz, Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Van’da çığ düşmesi neticesinde şehit düşen Ufuk Deniz, Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

2020 yılının Şubat ayında Van’da görevi sırasında çığ düşmesi neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, vefatının 3’nci yılında Tosya Şehitliği’nde düzenlenen programla anıldı. Tosya Şehitliğinde düzenlenen anma programına Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ve Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Emin Kutlu ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Din görevlileri tarafından Şehit Ufuk Deniz ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından din görevlileri tarafından dua edildi.

Duanın ardından şehidin kabrini ziyaret eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, aile ile bir süre sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi. Başkan Kavaklıgil, "Kahraman şehidimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, şefaatine bizlerin de nail olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şehidimizin şahsında tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum" diye konuştu.