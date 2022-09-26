Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Havuzlar Mezarlığı yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, izinsiz girdiği çiftlikte incir ağacını yolan E.S. isimli şahıs, çiftlik sahibi E.A. tarafından fark edildi. Çiftlik sahibi E.A., özel mülküne girdiği gerekçesiyle E.S.’yi uyarıp bölgeden uzaklaşmasını istedi. Yaşanan tartışma üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sonrası yaralanan E.S. ve E.A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başkentte bir haftada 254 aranan şahıs yakalandı

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