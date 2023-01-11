Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi’ndeki çiftlikte çıkan yangında 4 buzağı ve 2 köpek yavrusu telef olurken, bin adet saman balyası da yandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi’ndeki çiftlikte çıkan yangında 4 buzağı ve 2 köpek yavrusu telef olurken, bin adet saman balyası da yandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacakılavuz Mahallesi’ndeki bir çiftlikte sabah erken saatlerde yangın çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. 100 büyükbaşın olduğu çiftlikte çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çamurlu yollardan dolayı güçlükle olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çiftlik yangını kontrol altına alınırken; yangın sonucu 4 buzağı ve 2 köpek yavrusu telef oldu. Çiftlikte bulunan bin adet saman balyası da yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.