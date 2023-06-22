Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 20 bin tavuk telef oldu.

Olay, dün 20.00 sıralarında Bismil ilçesine bağlı Ambar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret Salıkyüz’e ait tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftlik çalışanlarının yangını fark etmesiyle durum Salıkyüz’e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında 20 bin hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenilirken, geriye kalan 32 bin tavuğun ise veteriner hekim kontrolünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çiftlik sahibi Salıkyüz, tedavi altında olan hayvanlarının da durumunun kritik olduğunu belirterek, yaklaşık 5 milyon lira zararının söz konusu olduğunu söyledi.