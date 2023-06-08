2023-2024 sezonunda yeniden Türkiye Kadınlar 1.Ligi’ne yükselme hedefiyle geçtiğimiz hafta Antrenör Kurtuluş Kantar Turhan’la anlaşma sağlayan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nda iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına iç transflerle başlayan Çiftlikköy’ün Sultanlarında, Pasör Nihal Çalışkan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçiren Ortaoyuncu Doğa Kayar’la sözleşmeler yenilendi.

Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, transfer çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, “Kurtuluş hocamızla anlaşma sağladıktan sonra bir yol haritası belirledik. Altyapımızdan yetişen, 1. ve 2.lig tecrübesi yaşayan Ortaoyuncumuz Doğa Kayar’ın yanı sıra geçtiğimiz sezon takıma katılan tecrübeli pasörümüz Nihal Çalışkan’la birer yıllık sözleşmeye imza attık. Takımımız için hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde de belirlediğimiz isimlerle anlaşma sağlayarak ana kadromuzu oluşturup hızlı bir şekilde sezon çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Transfer hamlelerimiz sürecek” diye konuştu.

“Hedef 1. Lig’e yükselme yarışında yer almak”

Çiftlikköy Belediyespor’un gelecek sezon 1. Lig’de olmak istediğini ve bu hedefle sezona başlayacaklarını ifade eden Karadeniz, “Çiftlikköy Belediyespor olarak bir voleybol geleneğimiz var, bunu başarıyla taçlandırmak istiyoruz. Bu anlamda voleybol takımımıza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Kulüp Başkanımız Ali Murat Silpagar’a teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.