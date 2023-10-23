Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde sezonun ilk karşılaşmasına evinde çıkan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kestel Belediyespor’u 3-0’lık net bir sonuçla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı, aynı zamanda kulüp başkanı olan Ali Murat Silpagar’ın da ekibiyle birlikte izlediği karşılaşmada kırmızı siyahlılar, rakibini 25-16, 25-14 ve 25-11’lik setlerle geçerek 3-0 kazanan taraf oldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan ve voleybol severlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaya Doğa Kayar, Nihal Çalışkan, Buse Doğan, Gamze Türk, Dilara Aydın, Melis Ece Yurtsever altılısı ile başlayan Çiftlikköy Belediyespor’da, libero Elif Kavrar’ın yanı sıra Zeynep Kavas, Ayşegül Külüşlü, Mehtap Öztunalı, Livanur Kılıç da süre alan isimler oldu. 63 dakika süren mücadele sonrasında rakibini deviren Çiftlikköy Belediyespor voleybolcuları, karşılaşma sonrasında altyapı sporcularıyla birlikte zafer pozu verdi.

Sezonun ilk karşılaşmalarının her zaman zor olduğunu dile getiren Çiftlikköy Belediyespor Başantrenörü Kurtuluş Kantar Turhan, grupta kolay bir maç olmadığını dile getirerek, “Kazanarak başladığımız için sevinçliyiz. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Haftaya Yalova derbisinde iyi bir takıma karşı oynayacağız, galibiyet için sonuna kadar mücadele vereceğiz” diye konuştu.

Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz de, sezona iyi başladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Bizlere her zaman destek veren Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve kulüp başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar’a bu galibiyeti armağan ediyor, yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Hedefimiz olan 1. Lig’e yükselmek için tüm çabamızı göstereceğiz” dedi.