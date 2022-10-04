Çiftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesini gezdi.

Çiftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesini gezdi.

Çİftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim gören 90 öğrenci ve öğretmenleri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesini ziyaret etti.

Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa Eğitim Merkezi’nde bölgeyi yanıma imkânı buldu. Merkezde yer alan Kuş Müzesini de gezen öğrenciler, Hersek Lagünündeki kuşlar ile Yalova ilinde bulunan kelebekler hakkında bilgi aldılar.

7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden öğrenciler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdi.