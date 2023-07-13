Çiftlikköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu boyunca gece gündüz demeden larva noktaları ilaçlamalarını sürdürüyor. Çiftlikköylülerin rahat bir yaz sezonu geçirmesi için çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, larva noktalarında üremeyi engelleyici ilaçlamalar yapıyorlar.

İlçenin cadde ve sokaklarında vektörlerle mücadele ve ilaçlama hizmetleri için seferber olan ilaçlama ekipleri, her mahallede haftada iki gün olacak şekilde geceleri 20.00 ile 23.00 saatleri arasında sivrisinek, sabah 05.00-07.00 saatleri arasında da karasineklere yönelik ilaçlamalarını ekipler halinde devam ettiriyor.

Çiftlikköy’de her sezon olduğu gibi sivrisinek ve karasinekle en önemli faktör olan larva mücadelesinin yapıldığını ifade eden Başkan Ali Murat Silpagar, “Kapalı ve açık alanlardaki noktalarda larva üremesini engellemeye yönelik olarak çalışmalarımız sezon boyunca aralıksız sürecek. Ekiplerimiz sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı gerekli ilaçlamaları yaparak hemşerilerimizin rahat bir nefes alması için seferber oluyorlar. Ayrıca günlük şikayetleri de ekiplerimiz ivedilikle gideriyorlar. Programımıza göre haftanın altı günü boyunca ilaçlama mahallelerimizde yapılacak ve bu sayede hemşerilerimiz yaz boyunca rahat bir nefes alabilecekler” diye konuştu.