Çiftlikköy Belediyesi Saklı Bahçe Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen “Urfa Sıra Gecesi”’ bol eğlenceye ve renkli anlara sahne oldu.

Çiftlikköy Belediyesi Saklı Bahçe Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen “Urfa Sıra Gecesi”’ bol eğlenceye ve renkli anlara sahne oldu.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın önderliğinde 2022 yılında hizmete açılan Çiftlikköy Saklı Bahçe Sosyal Tesisleri vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan sosyal tesisler hafta sonu yaklaşık 250 kişinin ağırlandığı ‘Urfa Sıra Gecelerinde’ bir araya geldi. Zaman zaman duygusal bazen de eğlenceli anlara sahne olan gecede birbirinden kıymetli şarkılar ve türküler davetlileri mest etti.

Çiftlikköy Belediye Meclis üyelerinin de iştirak ettiği gecede Şanlıurfa sıra geceleri ekibi solisti Vahit Kurt ve saz arkadaşları kulakların pasını sildiler. Gece boyunca doyasıya eğlenen Çiftlikköylü vatandaşlar oyun havaları ile stres attılar.

Bolca ikramların bulunduğu sıra gecelerinde yenilen ana yemeklerin ardından Şanlıurfa usulü çiğköfte ikramı yapıldı.