Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Spor Kulübü’nün (TUFAG) bu yıl 36’ncısını düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali çerçevesinde halk oyunu ekipleri Çiftlikköy’de gösteriler sahneledi.

Çiftlikköy Mokamp alanında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gece Gürcistan ekibinin danslarıyla başladı. Ardından birer birer sahne alan Meksika, Hindistan, Endonezya, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ekipleri Çiftlikköylülere unutulmaz güzellikle bir akşam yaşattı. Renkli kıyafetleri ve otantik ezgileriyle sahneyi dolduran ekipler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

1986 yılından bu yana gerçekleştirilen festival çerçevesinde düzenlenen Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ve Otantik Kostüm Yarışması ise 6 Temmuz Perşembe akşamı Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda Bosna Hersek, Endonezya, Hindistan, Gürcistan, Karadağ, Meksika, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da TUFAG’ın dünyanın dört bir tarafından gelen ekiplerin kendi kültürlerini ortaya koyan renkli bir şölene ev sahipliği yaptığını ifade ederek, yarışmaya katılan ekiplere başarı dileklerini iletti.