İtfaiye Haftası dolayısıyla Çiftlikköy Sultaniye Mehmet Akif İnan Anasınıfının 31 öğrencisi, öğretmenleri ve refakatçi velileriyle Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Çiftlikköy Sultaniye Mehmet Akif İnan Anasınıfının 31 öğrencisi, öğretmenleri ve refakatçi velileriyle Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Minik öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü’ndeki araçları ve malzemeleri ilgiyle incelerken, itfaiyeci büyükleriyle de tanışma fırsatı buldu. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Erdoğan, birimde bulunan yangın, trafik kazası, hayvan kurtarma, sel ve su baskınları, kapalı-kısıtlı alan ve yüksekte arama kurtarma çalışmalarında kullanılan alet, ekipman ve malzemelerinin özellikleri hakkında çocuklara bilgiler verdi. Ardından minik öğrenciler itfaiyeci giysilerini ve kasklarını giyerek bir süreliğine de olsa itfaiyeci oldular. Etkinliğe katılan miniklere ‘küçük itfaiyeci başarı belgeleri’ de verildi. İtfaiye araçlarının içine binen minik itfaiyeciler, sirenleri çalarak eğlenceli anlar yaşadı.

25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla hafta boyunca ilçedeki anaokullarından minik öğrencileri ilçe meydanında kurdukları stantta ve İtfaiye Müdürlüğü garajında misafir ettiklerini dile getiren İtfaiye Müdürü Erdoğan, “Amacımız, küçük yaştaki çocuklarımıza itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler vererek, itfaiyecilerin hangi araçlarla ne şekilde hazırlanarak vakalara gittiğini anlatmaktı. Çocuklar bu şekilde hem eğlendiler, hem de bizim mesleğimizle ilgili bilgi sahibi oldular. Bizleri ziyaret eden minikler ayrıca hazırlamış olduğumuz küçük itfaiyeci başarı belgelerini de takdim ettik. Bizler için de, onlar için de güzel bir hatıra oldu” diye konuştu.