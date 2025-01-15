Çiftlikköy Şehit Muhammet İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan Sanat Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

SADA Kültür Sanat ve Edebiyat Projesi kapsamında inşa edilen sanat atölyesinin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Açılış törenine Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, öğretmenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Sanat atölyesi, Mevlana’nın 7 öğüdünden ilham alınarak tasarlandı ve hat, çini, ebru, mozaik gibi geleneksel sanat dallarını merkezine alan bir anlayışla oluşturuldu. Atölyenin yapımı, hibe destekleri, sponsorlar ve okul aile birliğinin katkılarıyla tamamlandı. Açılışta düzenlenen workshoplar büyük ilgi gördü. Etkinliklere katılan öğrenciler ve misafirler, geleneksel Türk sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu. Çini boyama, ebru yapımı ve hat sanatı gibi uygulamalar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Sanat atölyesi, öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirebileceği, kültürel birikimlerini artırabileceği ve geleneksel sanatlara olan ilgiyi artırmayı amaçlayan önemli bir proje olarak öne çıkıyor. Açılışta konuşan yetkililer, atölyenin genç yeteneklere ilham vereceğini ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmada önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Çiftlikköy Şehit Muhammet İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi, sanata ve eğitime katkı sağlayan bu projeyle büyük bir başarıya imza atarak yerel ve ulusal düzeyde örnek bir çalışma gerçekleştirmiş oldu.