Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Çiftlikköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçedeki okulların katkılarıyla düzenlenen sürdürülebilir moda defilesinde öğrenciler podyuma çıktı.

Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Çiftlikköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçedeki okulların katkılarıyla düzenlenen sürdürülebilir moda defilesinde öğrenciler podyuma çıktı.

İlçedeki özel bir kolejde gerçekleşen etkinlikte, kullanılmış giysilerin yeniden değerlendirilerek günlük kullanıma uygun hale getirildiği giysiler, Çiftlikköy GSD Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen defile beğeniye sunuldu. Evlerdeki eski giysilerin veliler tarafından yeniden giyilebilir hale getirildiği sürdürülebilir moda defilesinde öğrencilerin profesyonel modellere taş çıkarttı.

Defile öncesinde Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. L

Kolejin vurmalı ritim ekibinin, geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı perküsyon gösterisi sonrasında defileye geçildi. Birbirinden renkli kıyafetlerin ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından başarıyla sunulduğu defile sonrasında katkıda bulunanlara ödüllerini takdim etmek üzere sahneye davet edilen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, konuşmasında Avrupa Azaltım Haftası’na vurgu yaptı.

Başkan Silpagar, haftanın 2022 yılı temasının ‘Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil" olarak belirlendiğini ifade eden Silpagar, “Hafta boyunca Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün organizasyonunda ilçemizdeki okulların öğrencileri ile çeşitli etkinlikler yapıldı. Sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında seminerler düzenlendi. Geri dönüşümle elde edilen oyuncaklar öğrencilerimize verildi, sürdürülebilir tekstil konusunu yerinde görebilecekleri atıksu arıtma tesislerine geziler düzenlendi. Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliklerimizin finalini, eski ve kullanılmış giysilerin yenilenerek giyilebileceğini gösteren ve öğrencilerimizin modelliğini yaptığı harika bir defile ile yaptık” diye konuştu.

Başkan Silpagar, etkinliğe katkı sağlayanlara çiçek ve plaketlerini takdim etti.

Altınova Kaymakamı ve Çiftlikköy Kaymakam Vekili Regaip Ahmet Özyiğit, Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Beşir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Yayla da programı takip etti.