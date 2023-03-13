Çiftlikköy’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü ve Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Çiftlikköy Şehit Muhammed İslam Altuğ AİHL Konferans Salonu’nda gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programa, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve ilçe protokolü katıldı. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından, öğrencilerin gerçekleştirdiği drama ve oratoryo gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi. Ardından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Çiftlikköy’de düzenlenen okullar arası kompozisyon, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü ve Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İstiklal ve istikbalimiz için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.