Çiftlikköy Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali’nin ilk gününde gençler Alkan Dalgakıran’la coştu.

Mokamp alanında yapılan ilk gün konserlerini izleyenler eğlencenin tadını çıkardı. Berkay Buluç’la başlayan, Mert Şenel’le devam eden ilk günün finalini O Ses Türkiye Yarışmasında elde ettiği şampiyonlukla Yalova’nın gururu olan Alkan Dalgakıran ve ekibi, muhteşem şarkılarıyla yaptı.

O SES Çiftlikköy Belediye Başkan Vekili Hamit Akbulak ve Meclis Üyesi Cenap Altınöz’ün de izlediği konserin ilk saatlerinde sahne alan Berkay Buluç ve Mert Şenel, popüler şarkıları seslendirdi. Ardından sahneye çıkan O Ses Türkiye Şampiyonu Alkan Dalgakıran ve ekip arkadaşları, Mor ve Ötesi, Athena, Duman gibi grupların şarkılarıyla Çiftlikköylüleri coşturdu. Islak Islak’tan Kırmış Kalbini’ye, Daha Mutlu Olamam’dan Öpücük’e sevilen rock şarkılarını güçlü sesiyle yorumlayan Alkan, konser sonrasında Çiftlikköylülerle bol bol hatıra fotoğrafları çekildi.

Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen konserlerin ikinci ve üçüncü gün etkinliklerinin 12 Temmuz Çarşamba ve 13 Temmuz Perşembe akşamları yine Mokamp alanında gerçekleştirileceğini dile getiren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Gençlerimizi Yalova’nın kendi sanatçılarıyla buluşturmak amacıyla Gençlik Konserleri adıyla düzenlediğimiz etkinliklerimizde çeşitli isimler sahne almaya devam ediyor. Tüm gençlerimizi konserlerimize bekliyoruz, herkese iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

12 temmuz çarşamba akşamı saat 18.30’da başlayacak olan ikinci gün konserlerinde Dj Erdem Ergün, Dilan-Uğur-Levent üçlüsü, Burak Çubuk, Ahmet Morgül, 13 Temmuz Perşembe akşamı saat 18.30’da yapılacak üçüncü gün konserlerinde ise Dj Yasir Demir, Döngü, Okan Yücel, Azra sahne alacak isimler olacak.