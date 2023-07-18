Çiftlikköy Sahil Yürüyüş Yolu’nun 1. ve 2. etabındaki 3 bin metrelik kesimde Çiftlikköy Belediyesi ekipleri tarafından revize çalışmaları yapılıyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın talimatıyla kordonda tartan pist kısmında yaşanan bozulmaları tespit eden ekipler, belirlenen noktalarda gerekli düzeltmeleri yapıyor. Tartan pistin malzemesinin zamanla rüzgar, nem gibi doğal şartlara maruz kaldığından dolayı eskidiğini dile getiren Başkan Silpagar, “Tüm Çiftlikköy’ümüzün ortak kullanım alanı olan sahilimizdeki yürüyüş yolundan her gün binlerce hemşerimiz yararlanıyor. Dolayısıyla buraları korumak, sahip çıkmak hepimizin de görevi. Bunun yanı sıra doğa şartları da malzemeye zarar verdiğinden dolayı zaman zaman bu gibi yenilemeleri yıprandığını tespit ettiğimiz noktalarda yapıyoruz. Amacımız sahilimizde 3 kilometreye yaklaşan bu düzenlenmiş kısmın en güzel şekilde korunması, çünkü buradan tüm halkımız faydalanıyor. Çiftlikköy için canla başla hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.