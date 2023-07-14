Çiftlikköy Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali’nin üçüncü ve son gününde Mokamp alanına akın eden gençler eğlencenin tadını çıkardı.

Dj Yasir Emir’in performansı ile başlayan festivalin son gün etkinliklerinde daha sonra Döngü sahne aldı. Hareketli şarkılarıyla gençleri coşturan Döngü, konseri sonrasında da Okan Yücel izleyicilerle buluştu. Gecenin finalini ise Azra yaptı. Azra muhteşem sesi ve sahne yorumuyla büyük beğeni topladı.

Çiftlikköylülerin dolu dolu müzik ve eğlenceyle geçirdiği Gençlik Festivali’nin final gecesinde sanatçılara teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kaplan, anı tabağı hediyelerini de takdim etti. Üç gün süren etkinliklerin Çiftlikköy’de gençlere yönelik bir yaz heyecanı yaşattığını dile getiren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Gördük ki hemşerilerimiz konserleri sadece Mokamp alanında değil, kordondaki oturma yerlerinde, kumsalda ailecek otururken de takip ettiler, müziğin adını çıkardılar. Hep birlikte müzikle dolu dolu geçirdiğimiz bir şenlik oldu” diye konuştu.