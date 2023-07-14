2023-2023 sezonunda Yalova Amatör Lig’de üst sıralar için mücadele edecek olan Çiftlikköy Belediyespor, teknik ekiple sözleşme yenilerken 4 imza atarken iç ve dış transferde 16 futbolcuyla anlaşma sağlayarak renklerine bağladı.

Çiftlikköy Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Alper Perihanoğlu’nun da katıldığı imza töreninde Futbol Şube Koordinatörü Yalçın Tokay, Antrenör Aydın Perihanoğlu, Antrenör-Futbolcular Gökhan Aktaş ve Eyüpcan Durmuşoğlu ile yeniden anlaşan kırmızı siyahlılar, iç ve dış transferde de futbolcularla sözleşme yeniledi. Çiftlikköy Belediyespor dış transferde Taşköprüspor’dan Caner Tayan, Yalova Doğuşspor’dan Yunus Emre Ekşi, Gönen Belediyespor’dan Yusuf Kına ile anlaşarak imza attırdı. İç transferde de Onur Altıntaş, Bedirhan Cihan, Doğukan Polat, Ali Arda Kaydaş, Batıkan Bahadır, Ahmet Yağız Uzun, Alperen Nafiz Kaplan, Ercan Kalemoğlu, Fırat Can Kılıç, İbrahim Enes Yilmaz, Abdullah Yıldız, kırmızı siyahlılarda sözleşme yenileyen futbolcular oldu.

Çiftlikköy Belediyespor’un yeni sezonda futbolda özüne dönen, zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirme prensibiyle güzel futbol hedefleyen bir anlayış içinde olacağını ifade eden Çiftlikköy Belediyespor Futbol Şube Koordinatörü Yalçın Tokay, “Hedefimiz Yalova Süper Amatör Lig’de üst sıralarda olacak mücadeleci bir takım, güzel futbol ve centilmence oyun. İç transferi tamamladık, dış transferde ise bazı takviyeler yaparak kadromuzu netleştirdikten sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bizlere her zaman tam destek veren Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve aynı zamanda kulüp başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar’a teşekkür ediyoruz. Transferlerin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.