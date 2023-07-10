Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın talimatlarıyla ilçe sahilinde meydana gelen balçıklanma ve yosun kirliliğini bertaraf etmek amacıyla kıyı temizleme çalışmaları yapılıyor.

Çiftlikköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından iş makineleriyle sürdürülen çalışmalar çerçevesinde kumsallarda tesviye çalışmaları, kum elemeleri ve yosun toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Silpagar, “Yaz sezonunda hemşerilerimizin kumsallarımızdan en güzel şekilde faydalanabilmesi amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu, gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey güzel bir Çiftlikköy için” diye konuştu.