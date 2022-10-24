Çiftlikköy Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler ve velilerinin katıldığı Ankara gezisi gerçekleştirdi.

Çiftlikköy Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler ve velilerinin katıldığı Ankara gezisi gerçekleştirdi.

Çiftlikköy Gazi Abdurrahman, Sultaniye Şehit Baçerettin Özgür, Kılıç, Ruhsar Aksoy, 75. Yıl Namık Kemal ve GSD Eğitim Vakfı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile velilerinden oluşan 136 kişilik kafile, Çiftlikköy Belediyesi önünden 3 otobüsle yola çıktı.

Ücretsiz gerçekleştirilen geziye katılan minik öğrenciler ve velileri, kendilerine dağıtılan Türk bayraklarıyla birlikte Anıtkabir, 1. ve 2. Meclis, Ankara Kalesi ve Anadolu Medeniyetler Müzesi’ni ziyaret ederek cumhuriyet tarihinin sembol yapılarını yerinde görme imkanı buldu. Rehberler eşliğinde yapılan gezide öğrencilere ziyaret ettikleri yerler hakkında detaylı bilgiler verildi. Kafile aynı günün akşam saatlerinde Çiftlikköy’e dönüş yaptı.

Ankara turuna katılanlar Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve ekibine gerçekleştirilen projelerin yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere verdiği önem için teşekkürlerini iletti. Başkan Silpagar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde hem minik öğrencilerimiz hem de velileri için anlamlı bir gezi oldu” diye konuştu.