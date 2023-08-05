Tekirdağ Çorlu’da çiftlikte çıkan yangında binlerce saman balyası alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Kemaller Yolu Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çiftlikteki tahta baraka ve saman balyaları alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü. Yangında Ramazan Kara’ya ait baraka ve istiflenmiş binlerce saman balyası küle döndü.