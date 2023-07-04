Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iş birliği ile Söke ilçesindeki bir çiftlik evine yapılan baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde, 1 adet el yapımı piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 403 adet silah mühimmatı ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliği ile uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçilmesi için yapılan koordineli çalışmalar çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı. Savuca Mahallesi’nde A.G. isimli şüpheli şahsın çiftlik evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 21,5 kilogram kubar esrar, 521 kök kenevir bitkisi, 48 kök kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet el yapımı piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 403 adet silah mühimmatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.G. isimli şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.