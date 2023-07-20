Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sorumluluk alanı içerisinde ki yollarda asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2023 yılı yatırım programı dâhilinde asfalt kaplama çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde 40 Mahallede toplam 202 km’lik bir asfalt programı çalışmalarına devam ediyor. Muğla’nın Yatağan, Menteşe, Milas, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Fethiye, Marmaris, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki yollarda çalışmalar devam ediyor. 2023 yılı yatırım programı dahilinde 10 ilçede 40 mahallede 206 km’lik 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışması yapılacak.

206 km’nin 49 km’si tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 40 mahallede başlatılan 206 km’lik yol çalışmasının 49 km’si tamamlandı. Çalışmalarda Milas ilçesinin Kapıkırı, Gölkaya, Karşıyaka, Yatağan’ın Nebiköy, Kapubağ, Bağyaka, Kozağaç, Seydikemer’in Hacıosmanlar, Yayla Gökben, Fethiye’nin Gökben Karaağaç, Kargı, Ortaca’nın Mengenli, Gölbaşı ve Datça’nın Mesudiye mahallelerinde yol çalışmaları tamamlandı.

Çiftlik-Bayır yolunda 10 Bin 500 metre sathi kaplama kapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Menteşe ilçesi Çiftlik-Bayır yolunda 10 bin 500 metre uzunluğundaki yolun 2. kat sathi kaplamasını tamamladı. Çiftlik -Bayır yolu kullanıma açıldı. Büyükşehir ekipleri Çiftlik-Bayır yolunun ardından Yatağan’ın Katrancı Mahallesinde yol çalışmalarına başladı.