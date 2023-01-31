Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde bulunan çiftlikte T.E. isimli şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı bilgisini alan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gerçekleşen aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 100 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çiftliğinde uyuşturucu sattığı değerlendirilen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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