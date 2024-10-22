DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çiftepınarlar Mahallesi’nde bozulan yürüyüş yollarında düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Düzce’de vatandaşların yürüyüş yollarından birisi olan Çiftepınlar Mahallesi’nde bozulan alanlarda ekipler tarafından düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde kilit parke taşı tadilat çalışmaları yapılan Çiftepınarlar Mahallesi’nde yenilenen yollarda vatandaşların daha güvenli ve daha konforlu halde yürüyüşünü gerçekleştirebilcek.