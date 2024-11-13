Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 10’un üzerinde market denetlendi.

Çifteler Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinin ilçedeki market işletmelerinde yaptığı denetimlerde 3 işletmeye idari para cezası uygulandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunan işletmelere uygulanan cezai işlem sonrasında Zabıta Amirliği ekipleri ele geçirilen ürünleri imha etmek üzere teslim aldı.

Çifteler halkının sağlık ve güvenliği için Zabıta Amirliği ekiplerinin bu çalışmaları belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.