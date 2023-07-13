Eskişehir’in Çifteler İlçe Kaymakamlığı ve Çifteler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yaz okulu kurslarında çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Yüzme, havuz voleybolu, güreş, taekwondo, futbol, basketbol, masa tenisi, satranç, Kuran-ı Kerim okuma ve bilgisayar kursu ile çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Sosyal Belediyecilik anlayışımızla yılın her döneminde ilçemizdeki çocuklarımızın zamanlarını daha etkin kullanmaları adına spor ve kültür faaliyetlerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek keyifli zaman geçirmeleri sağlıkları ve gelişimleri açısından büyük önem arz etmektedir. Sporla ilgilenen çocukların daha sağlıklı, öz güvenleri yüksek, daha başarılı ve mutlu olduğu bilinmektedir. Bizler çocuklarımızın şehirlere gitmeden ilçemizde spor faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri adına belediye olarak tüm imkânları sağlayacağız. Unutmayalım ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır” dedi.