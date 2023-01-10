Çifteler Belediyesi tarafından dalış eğitimleri verilen ve turistlerin ilgi odağı haline gelen Sakaryabaşı’nda dalış eğitmeni Derya Ateş, soğuk suya rağmen metrelerce derine dalarak Türk Bayrağı açtı.

Çifteler Belediyesi tarafından dalış eğitimleri verilen ve turistlerin ilgi odağı haline gelen Sakaryabaşı’nda dalış eğitmeni Derya Ateş, soğuk suya rağmen metrelerce derine dalarak Türk Bayrağı açtı.

Çifteler Belediyesi’nin verdiği dalış eğitimleri ile yıl içeresinde oldukça fazla turisti ağırlayan Sakaryabaşı, ilginç bir deneyime ev sahipliği yaptı. Sakarya Nehri’nin doğduğu nokta olarak kabul edilen ve dünyada tatlı su dalgıçlığı yapılan 2 noktadan biri olan Sakaryabaşı’nda, Çiftler Belediyesi bünyesinde verilen dalış eğitimlerini gerçekleştiren eğitmen Derya Ateş, soğuk suya rağmen nehre daldı. Nehrin oldukça derin bir noktasında yanında bulundurduğu Türk Bayrağı’nı açan eğitmen, güzel görüntüler oluşturdu. Dakikalarca soğuk suda bayrağı dalgalandıran Ateş, daha sonra dalışını başarılı bir şekilde tamamlayıp karaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, çok sayıda olumlu yorum ve beğeni topladı.