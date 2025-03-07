Eskişehir Çifteler ilçesinde Kur’an-ı Kerim mukabelesi devam ediyor.

Çifteler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan mukabelesini sınıflarında bir araya gelerek mukabele sünnetini îfa ediyorlar. Sevgili peygamberimiz ile Hazreti Cebrail’in Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı olarak okumaları anlamına gelen mukabele, cami ve evler yanı sıra Çifteler Anadolu İmam Hatip Lisesinde de takip edilecek. Mukabeleye öğrencilerin yanı sıra, öğrenci velileri ve Çiftelerli vatandaşlarında tarafından da takip edilebilecek.

Çifteler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Toprak; "Öğrencilerimiz, İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneğini, okulumuzda bir araya gelip hafız ya da hafize öğrencimiz okuyor arkadaşları dinliyor veya takip edebiliyor" diye belirtti.

Çifteler ilçesinde bir ilk olarak başlatılan ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan mukabeleleri, Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir, Çifteler İlçe Müftüsü Cihan Eker öğrencileri ziyaret ederek mukabeleyi birlikte takip ederek, Çifteler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Toprak’a ayrıca teşekkür ederek etkinliğin anlamından dolayı tebrik ettiler .