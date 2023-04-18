Çifteler Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kadir Gecesi İftar Programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programa, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Eskişehir milletvekili adayları, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Cihan Eker’in Kuran-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyla başlayan programının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Kadir Bıyık yaptı. Kadir Bıyık, konuşmasında şunları söyledi:

"Bin yıldan daha hayırlı olan, Kuran-ı Kerimin indirildiği aynı zamanda hatalarımız için tövbe kapılarının açıldığı mübarek Kadir gecemizde bizleri bir araya getiren yüce rabbime hamdolsun. Sevgili hemşehrilerim ülke olarak zor günlerden geçtik hala da geçiyoruz. Covid, orman yangınları, deprem felaketleri, sel felaketleri. Biri bitmeden maalesef diğeriyle yüzleştik. Bu felaketlerin bizlere en büyük öğrettiği şey birlik, beraberlik ve dayanışma ruhudur. Devletimiz, milletinin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Öyle bir acıdır ki milletimiz anasını, babasını, evladını, yakınlarını ve sevdiklerini enkaz altından çıkarmadan, kimileri ülkeyi karıştırma, milletimizi parçalama derdine düşmüş, kirli siyasetlerini deklare etmeye çalışmışlardır. Devlet nerde, devlet yok diyerek vatandaşımızın zor günleri kullanarak felaket senaryoları yazmaya devam etmişlerdir. Devlet bu ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, Devlet Liderimiz Sayın Devlet Bahçelidir, Devlet arama kurtarma ekipleri, sağlık çalışanı, askeri, polisidir. Devlet depremzede kardeşlerimize kapılarını açan, son kuruşuna kadar deprem bölgelerine harcayan, deprem bölgesine yardıma giden Çiftelerli hemşehrilerimdir. Sözlerime burada son verirken Kadir gecemizin ülkemize, milletimize, tüm Türk- İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini dilerim. Şimdiden mübarek Ramazan bayramınızı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, hepinize iyi akşamlar diyorum, sağ olun, var olun Allah”a emanet olun."

Belediye Başkanı Kadir Bıyık’ın konuşmasının ardından program MHP Eskişehir milletvekili adaylarının, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’ın konuşmaları ile son buldu.