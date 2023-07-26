Eskişehir’in Çifteler ilçesinde tarlasından dönüm başına bir ton ürün alan çiftçi, bölgede az rastlanan bir verim elde etti.

Çifteler ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde buğday ekili tarım arazisi bulunan Orhan Aksu, hasatta elde ettiği yüksek verim çiftçiyi mutlu etti. Aksu, 30 dekarlık buğday ekili tarlalarından 29 ton buğday biçti. Çiftçi, dekar başına yaklaşık 1 ton buğday hasat etti. Eskişehir’in bir başka ilçesi olan Tepebaşı’nda beklenti dönüm başı 500 kilogramken, Çifteler bu rakamı ikiye katlayarak bölgede nadir rastlanan bir verim elde edildi. Verimin sebebi üreticiler tarafından yağışlar olduğu belirtildi.