Çifteler Belediyesi deprem yardımlarına aralıksız devam ediyor. Çifteler Belediyesi tarafından toplanan yardım tırı Hatay’a ulaştı. Belediye Başkanı Kadir Bıyık’ın da başında bulunduğu yardım tırı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim edildi.

Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte yardım tırımızı Hatay’a ulaştırdık. Yardım tırı için desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza, kıymetli hemşerilerimize, İş İnsanlarımıza, muhtarlarımıza, ilçemizin tüm fertlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Çifteler Belediyesi olarak deprem bölgelerine yardım faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.