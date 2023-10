Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Cumhuriyet’in 100. yılını yayımladığı mesaj ile kutladı. Başkan Bıyık’ın mesajında, "Cumhuriyet yüce Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini dünyaya haykırdığı, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aydınlık yarınlarımız için azim, karar ve inançla temellerini atıldığı şanlı mücadelenin adıdır. Cumhuriyet; azim ve kararlılıkla kurtuluşumuzun mührünü dünyaya vurduğumuz kutlu mirasımızın yegâne temsilidir. Bağımsızlık mücadelesinde işgaller, savaşlar, türlü yokluklar görmüş olan vatan topraklarımızda kahraman ecdadımız hiç bir suretle düşman kuvvetlerine boyun eğmemiş, meşakkatli yolları aşarak Türk’ün bağımsızlık meşalesini bizlere payidar kılmışlardır. Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ sözünü tüm benliklerine nakşederek tarihi yeniden yazmışlardır. Tüm dünyanın imkânsız gibi gördüğü zaferimiz Cumhuriyet’le taçlanmış son ve kesin kararla Türk milletinin bundan sonra hiç kimsenin tutsağı olmayacağı dünyaya ilan edilmiştir. Milletimiz ve gelecek kuşaklarımız Cumhuriyeti ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlamalıdır. Büyük fedakârlıklarla kazanılan bu topraklar da binlerce şehidimizin kanı, gazilerimizin harcı vardır. Bizler onların emanetlerine sahip çıkarak medeniyet yarışında daima en ön saflarda yer alarak gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele, gönül gönüle geleceğe güvenle yürümeliyiz. İnanıyorum ki milletimizin her ferdi Cumhuriyetimize ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bağımsızlığımızı sonsuza dek devam ettirecektir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yıl dönümünde çok daha güçlü, çok daha gelişmiştir. Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişi kararlı ve kesin adımlarla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene" ifadeleri yer aldı.