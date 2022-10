Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladı. Mesajında “Cumhuriyet; bağımsızlığından ödün vermeyen, toprağının her bir karışı vatan evlatlarının kanlarıyla sulanmış destansı mücadelenin adıdır” diyerek, “Cumhuriyet imanın, inancın sarsılmaz iradenin adıdır. Cumhuriyet milli mücadelenin taçlanmış hali, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği nesiller boyu aktarılacak yüce Türk milletinin adıdır. Cumhuriyet bizler için sadece yönetim şekli değil başlı başına bir zaferdir. Gücünü halktan alan yönetim anlayışı milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağının şüphesiz en büyük ispatıdır. Milletimiz ve kahraman ordumuz bağımsızlığına kastedenlere, gereken cevabı her zaman vermiş haysiyetli, onurlu dik duruşuyla tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; ‘Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmaya hazırız.’ Kahraman milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de sancağın inmesine, bayrağın düşmesine, ezanın susmasına ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışanlara asla müsaade etmeyecektir. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller her geçen gün yetişerek atalarımızın bizlere emanet ettiği güzel vatanımız için canla başla mücadeleye devam edecektir. Unutulmasın ki atamızın bizlere armağan ettiği, ‘Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır’ sözleriyle dile getirdiği cumhuriyet sonsuza dek payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.