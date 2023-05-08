İzmit Belediyesi tarafından serası kayıtlı olan çiftçilere yüzde yüz hibeli sebze fidesi dağıtımı sürüyor. Belediye tarafından 2021 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon TL değerinde sebze fidesi dağıtıldı.

İzmit Belediyesi, serası kayıtlı olan çiftçilere domates ve biber olmak üzere yüzde yüz hibeli olarak sebze fidesi dağıttı. Modern Hayvan Pazarında gerçekleştirilen fide dağıtım programına çok sayıda çiftçi katıldı. İzmit Belediyesi 2021 yılından bu yana üreticilere yaklaşık 2 milyon TL değerinde sebze fidesi dağıttı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Tarımı ve üretimi önemsiyoruz. Bu ekonomik krizin kıskacında çiftçilerimizin ne kadar zorlandığını biliyoruz. O yüzden girdi maliyetlerini düşürebilmeleri için gücümüzün yettiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bizim de kaynaklarımız bu ekonomik krizde elbette sıkıntıda ama önceliğimiz üreten çiftçimiz. Önceliklerimiz kadınlar, çocuklar. Özellikle emeği ile geçinen ve katma değer üreten birçok kitleye destek vermeye çalışıyoruz. Çilek Köyünden, istiridye mantarlarına, balkabağından, mısır silajlarımıza, nusrat buğdayından gübreye kadar toprakla uğraşan her çiftçimize ve hayvancılıkla uğraşan üreticimize elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bugün de yine burada sebze fidesini tarımla uğraşan halkımıza dağıtmak için buradayız. Bu sene geçtiğimiz sene destekte bulunduğumuz çiftçi sayımızı iki katına çıkardık. Piyasada tanesi 4 lira ila 7 lira arasında olan Domates ve Biber fidelerini, serası olan kayıtlı çiftçilerimize yüzde yüz hibeli olarak yani ücretsiz bir şekilde dağıtacağız" dedi.