Edirne Milletvekili Ediz Ün, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve bankalara olan borçlarının faizlerinin silinmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören kapsamlı kanun teklifini TBMM'ne sundu.ANKARA (İGFA) - Edirne Milletvekili Ediz Ün, çiftçinin mevcut duruma dikkati çekerek, kooperatif ve bankalara olan borçlarının faizlerinin silnmesi ve yeniden yapılandırılmasını öngören kapsamlı kanun teklifini TBMM gündemine taşıdı.

Son yıllarda çiftçilerin yanlış tarım politikalarının ve artan ekonomik krizlerin yükünü taşıdığına dikkati çeken Milletvekili Ün, "Bugün bankalara olan tarımsal borç 800 milyar lirayı aşmış, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç ise 50 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yüksek faizler, üretim maliyetlerindeki artış ve yeterli desteklemenin verilmemesi, çiftçimizi adeta borç sarmalına hapsetmiştir. Çiftçilerimiz, yıllardır hatalı ekonomi politikalarının ve plansız tarım yönetiminin bedelini ödüyor. Çiftçiyi üretime değil borca mahkûm eden bu sistem artık değişmelidir. Çiftçimiz sadece tarlasında ürettiğiyle değil, borç yüküyle boğuşuyor. Bu gidişata dur demek, bir siyasetçi olarak görevimizdir." dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZİ RAHATLATACAK ÇÖZÜM PLANI

Teklif, çiftçilerin borç yükünü hafifletmek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kapsamlı bir yapılandırmayı içerdiğini vurgulayan Milletvekili Ediz Ün, "Teklif kapsamında; çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizleri tamamen silinecek. Anapara borcu, faizsiz bir şekilde 5 yıl içinde, hasat sonrası ödemelerle eşit taksitler halinde yapılandırılacak. Yapılandırmaya başvuran çiftçilerin mevcut borçlarına dair icra ve dava süreçleri sonlandırılacak. Yapılandırmadan kaynaklanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması öngörüldü" dedi.

Söz konusu yasanın çiftçiye nefes, ülkeye umut olacağını ifade eden Ediz Ün, bu teklifin sadece çiftçiler için değil, gıda güvenliği ve ülke ekonomisi için de hayati bir adım olduğunu vurguladı. Düzenlemenin çiftçilerin hak ettiği adaleti sağlayacağını belirten Ün, "Çiftçimizi yeniden üretimin öznesi yapacağız. Bu teklifle çiftçiyi borca mahkûm eden düzen sona erecek. Bu, siyasetin değil, vicdanın meselesidir!” dedi.