Günlerdir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağı yaklaşık olarak 30 santimi buldu. Kar yağışı çiftçileri sevindirirken esnafa çile oldu.

Günlerdir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağı yaklaşık olarak 30 santimi buldu. Kar yağışı çiftçileri sevindirirken esnafa çile oldu.

Kar yağışının bereketinden bahseden çiftçi Kadir Yılmaz "Kar yağdı mutluyuz bolluk ve bereket bekliyoruz. Aşırı bir kuraklık vardı. yağışlar devam edip 50 santimetrenin üzerine çıkarsa daha iyi olur" dedi.

Esnaf Ufuk Yıldız ise kar küremekten dolayı çektiği zorlukları dile getirdi. Yıldız "Tarihte görülmemiş bir ilk yaşandı. Uzun zamandır kar yağmıyordu çiftçilere açısından iyi oldu fakat bizim için zor oldu kar küremeye ve çalışmaya devam" dedi.

Trafikte olan şoförler ise alışık oldukları bir durumun olduğu beyan ettiler.