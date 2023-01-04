Adıyaman’ın Sincik ilçesinde çiftçilere çeşitli ekipman desteğinde bulunuldu.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde çiftçilere çeşitli ekipman desteğinde bulunuldu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı finansmanında hazırlanan ‘Kırsal Alanlarda Üreticilerin Güçlendirilmesi Projesi’ çerçevesinde Sincik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlıklarınca kullanılmak üzere 10 adet yem kırma makinası, 2 adet üzüm sıkma makinası ve 21 adet sıvat düzenlenen törenle dağıtıldı.

Dağıtım törenine Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Kokut, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.