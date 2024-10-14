Düzce Havzasında 2025-2027 yıllarını kapsayan Tarımsal Üretim Planlamasını destekleyici “Bitkisel Üretim Zati İhtiyaç” miktarları Düzce Vali yardımcısı Ömer Sağlam’ın başkanlığında toplanan Tarımsal Üretim Teknik Komitesi tarafından onaylandı.

29 Ağustos 2024 tarih ve 32647 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin 8859 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na istinaden Düzce havzasında desteklenecek ürünler belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak ülkemiz tarım sektöründe kayıtlılığı, sürdürülebilirliği, verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayan ’’Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’’ bitkisel üretimden hayvansal üretime kadar her konuda tarımsal üretim planlamasının önemini vurgulayarak, kaynakların etkin ve planlı kullanılmasının zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Ülke ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanabilmesi için verim ve kalitenin artırılması, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunması hedefleniyor. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda geçmiş yıllarda uygulanan destekleme programları daha etkin bir yapıya kavuşturularak, ilk defa 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık yeni bir destekleme programı oluşturuldu.

Tarımsal destekler ilk defa üretim döneminden önce açıklandı. Destekler daha sade ve etkin hale getirildi. Üreticiler için gelecek yılların öngörülebilir olması için destek kararı, ilk defa 3 yıllık olarak hazırlandı, birim destek katsayı değeri ve destekleme tutarı her yıl yeniden belirlenecek.

Bitkisel üretimin desteklenmesi programıyla çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri verilecek.