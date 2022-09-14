Orhaneli ilçesinde çiftçilere ‘Bitki koruma ürünleri uygulama’ sertifikası verildi.

Orhaneli ilçesinde çiftçilere ‘Bitki koruma ürünleri uygulama’ sertifikası verildi.

Orhaneli ilçesi Fadıl ve Sırıl mahallelerindeki 66 çiftçiye Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri bitki koruma ürünleri kullanımı hakkında verilen eğitim programının ardından törenle sertifikaları dağıtıldı.

Orhaneli Fadıl Mahallesi’nde düzenlenen törene Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Belediye Başkan Vekili Serhat Ünsal, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ethem Turan, ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Verimli bir üretim yapabilmemiz için zirai mücadele yapmamız kaçınılmaz bir olay, ancak bu mücadeleyi yaparken çevreye zarar vermeden, ürünlerimizin üzerinde kalıntı bırakmadan ve doğayı koruyarak bu işi yapmalıyız. Düzenlenmiş olan eğitimde sizleri bilgilendirerek daha bilinçli bir ilaçlama yapılması sonucunda da verimin artması, daha verimli bir ürün alınması amaçlanmaktadır" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, "Erciyes Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre zirai ilaç kullanılmadan üretilen tarım ürününün yüzde 60 verim kaybına sebep verebileceğin ortaya koymuş. Bu kayıp çok fazla. Yüzde 40’lık bir üretim ise toplumun ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bu sebeple iki konu arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Elbette üretim yapacağız elbette zirai ilaç kullanacağız ama bunu bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Uluslar arası firmalar bu sertifikalara çok önem veriyor" diye konuştu.