Bilecik’te 97 çiftçiye 4,5 milyon liraya yakın makine ekipman desteği ödemesi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi’ programı çerçevesinde yüzde 50 hibe desteği verilen makine ekipmanların kontrolleri ve denetimleri Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince yapıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından ‘14.1 Etap ve 14.2 Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları’ çerçevesinde kentte 97 çiftçiye 4,5 milyon liraya yakın makine ekipman destekleme ödemesi yapıldığı bilgisi verildi.